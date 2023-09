Giorgia Meloni, spesa con il compagno Andrea Giambruno e il regalo a Ginevra: la domenica del premier

di Luca Uccello

Una domenica bestiale. Un titolo perfetto per descrivere la domenica di Giorgia Meloni. Una domenica che di normale ha sempre poco per chi ricopre la carica di premier. Eppure lei ci prova: pantaloni neri larghi, scarpe da ginnastica e morbida casacca chiara prima in edicola a comprare i giornali (e un giochino per la sua Ginevra) poi a far la spesa con il suo compagno Andrea Giambruno e la loro piccola, chiamata teneramente in famiglia Gigì.

Meloni e Macron, colloquio sui migranti dopo i funerali di Napolitano: vertice per più di un'ora senza delegazioni

Meloni e il reddito di cittadinanza: «Abbiamo fatto la cosa giusta, distinguere chi può lavorare da chi non può farlo​. Immigrazione? Speravo meglio»

Giorgia Meloni, spesa con il compagno Andrea Giambruno e il regalo a Ginevra Meloni

Un giro al supermercato per riempire un frigo vuoto, per decidere cosa mangiare domenica a pranzo finalmente a casa, tutti e tre, per una volta senza impegni istituzionali.

Una domenica normale dedicata a lei, alla piccola di casa. È l'unico vizio della donna più potente del nostro Paese. Un vizio chiamato famiglia. E Ginevra è felice di avere la sua mamma finalmente tutta per sé.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA