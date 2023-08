Giorgia Meloni: «Palazzo Chigi? Come stare sull'ottovolante 24 ore su 24. Per mia figlia Ginevra faccio i salti mortali»

Giorgia Meloni si gode gli ultimi giorni di vacanza in Puglia, anche se da quando è diventata presidente del Consiglio anche ritagliarsi un pomeriggio di stacco è diventato complicato. Il premier ha parlato della sua vita privata e delle difficoltà di un ruolo così importante, soprattutto nel rapporto con sua figlia, Ginevra.

Giorgia Meloni a Chi

«Palazzo Chigi? È come stare sull'ottovolante 24 ore su 24. Ogni giorno è una sfida e riuscire a tenere insieme tutto è veramente difficile. A volte ti viene il desiderio di scendere da quell'ottovolante, di fermarti un momento e di tornare alla normalità. Ma è un pensiero che ti lambisce la mente solo per qualche istante e poi svanisce. Perché sai che quello che stai facendo ha uno scopo, un senso più grande», ha raccontato in un'intervista al settimanale 'Chi'.