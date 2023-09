Giorgia Meloni, la pizza a New York con la figlia scatena le polemiche. Renzi: «Doveva andare da Biden»

Giorgia Meloni si è concessa una cena italiana a New York ieri sera, dopo aver partecipato alla prima giornata dei lavori dell'assemblea generale dell'Onu, e ha portato tutto lo staff (e la figlia Ginevra) al ristorante Ribalta, a due passi da Union square. «Per noi è una occasione importantissima, è sempre importante essere presi in considerazione per quel che facciamo anche per il made in italy» spiega il proprietario Rosario Procino.

