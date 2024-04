25 aprile, a Roma in piazza manifestanti pro Palestina e Brigata ebraica: grida e insulti

Tensione tra grida, insulti e petardi a piazza di porta San Paolo a Roma dove sono in corso due manifestazioni in contemporanea in occasione del 25 aprile, Festa della liberazione.

Da un lato i manifestanti pro Palestina, circa 300 persone tra movimento degli studenti palestinesi, antagonisti e collettivi universitari, dall'altro rappresentanti della Brigata ebraica e della comunità ebraica.

I due schieramenti sono separati dai blindati della polizia e dagli agenti in tenuta anti sommossa.

