Migranti, Fedriga: «Nei Cpr tutti hanno precedenti penali. Vogliamo lasciarli liberi?». Piantedosi: blocco navale possibile

Migranti, «nei Cpr tutti hanno precedenti penali. Vogliamo lasciarli liberi?». Massimiliano Fedriga, il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza Regioni, non usa mezzi termini per descrivere le persone giunte in Italia con mezzi di fortuna dalla Tunisia o dalle rotte balcaniche. E il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi afferma che il blocco navale è possibile.

Irregolari trattenuti fino a 18 mesi. Raddoppiati i centri per i rimpatri

Meloni annuncia la linea dura. «Fermeremo le partenze illegali»

Fedriga: «Nei Cpr tutti hanno precedenti penali»

«Rispetto alla considerazione di alcuni che nei Cpr c'è chi perde il lavoro o il permesso di soggiorno, dico che è una menzogna: nei cpr ci sono tutte persone che hanno precedenti penali, è l'esperienza del Cpr di Gradisca di Isonzo - dice il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga -. Persone imputate di reati come violenza privata e spaccio vogliamo lasciarle libere di andare dove vogliono anzché rimpatriarli?».