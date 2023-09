Giorgia Meloni, la figlia Ginevra compie 7 anni: il tenero post di auguri sui social. «La vita è piena di meraviglie»

di Redazione web

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato una foto sui suoi profili social in cui tiene in braccio la figlia Ginevra, in occasione del suo settimo compleanno. Un tenero post di auguri in cui la premier sorride e la piccola si vede soltanto di spalle, durante la festa che aveva come tema Alice nel Paese delle Meraviglie.

Meloni: «Io nervosa? Mai avuto crisi di panico o preso psicofarmaci. Contro di me attacchi misogini»

Pontida, Salvini: «Non mi divideranno da Meloni». Marine Le Pen: noi e la Lega lottiamo per la libertà

Giorgia Meloni, gli auguri alla figlia Ginevra

«Hai scelto come tema della tua festa di compleanno Alice nel Paese delle Meraviglie.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA