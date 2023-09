Meloni: «Io nervosa? Mai avuto crisi di panico o preso psicofarmaci. Contro di me attacchi misogini»

di Redazione web

Giorgia Meloni protagonista della puntata di Dritto e Rovescio in onda stasera su Rete 4. Rispondendo a una domanda di Paolo Del Debbio, il premier ha detto: «Mi accusano di essere nervosa? Dicono anche di peggio, nei corridoi si vocifera che avrei le crisi di panico, che prenderei psicofarmaci... Figurarsi, non ho mai avuto una crisi di panico in vita mia. Mi diverte pure vedere la sinistra che si crogiola in questa sua convinzione che magari stando lì ad attaccare tutte le persone che mi vogliono bene uscirò fuori di testa, perché si vede che non mi conoscono bene».

Meloni: «Contro di me attacchi misogini»

«Al di là di questo, l'altro giorno leggevo su un sito "Meloni, attenzione alla tenuta psicofisica".

