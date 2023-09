Meloni e il reddito di cittadinanza: «Abbiamo fatto la cosa giusta, distinguere chi può lavorare da chi non può farlo»

Giorgia Meloni tira dritto sul reddito di cittadinanza (Rdc) e difende le scelte dell'esecutivo. «Sul reddito di cittadinanza abbiamo fatto la cosa giusta e quella che avevamo promesso: distinguere chi può lavorare da chi non può farlo. Chi non può lavorare mantiene il sussidio, chi può lavorare è giusto che abbia lavoro e formazione». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Tg1 in onda alle 20.

