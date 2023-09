Caro spesa, il patto per sconti nei supermercati e discount di tutta Italia. Come funziona: «Risparmio fino a 155 euro»

Dal 1 ottobre al 31 dicembre scatta il «trimestre anti-inflazione». La misura, che verrà siglata il 28 settembre a Palazzo Chigi dal premier Giorgia Meloni e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, insieme alle associazioni aderenti della distribuzione, del commercio e dell'industria del largo consumo, si tradurrà in un paniere di prodotti del carrello della spesa e di prima necessità a prezzi ribassati o calmierati.

Dove trovare lo sconto

Gli sconti sui prodotti di largo consumo arriveranno fino al 10% nelle circa trenta aziende che hanno al momento aderito, con circa 25mila tra supermercati, discount e ipermercati in tutta Italia che parteciperanno all'iniziativa. Da Esselunga a Conad, da Carrefour a Coop, da Pam a Lidl, passando per Tigre, Famila e Decò. In bilico, le catene discount Eurospin e Md. L'elenco completo delle aziende aderenti sarà pubblicato sul sito del ministero. In termini di risparmio, secondo Assoutenti, si traduce in una media di 155 euro a famiglia a trimestre.