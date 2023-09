Bonus bollette e benzina in arrivo: ecco a quanto ammontano, chi ne avrà diritto e come richiederli

Una boccata di sospiro (si spera) per i cittadini. Bonus benzina e bonus bollette in arrivo; mentre si apre la questione della fine del mercato tutelato sulla luce. Il prossimo lunedì sul tavolo del Consiglio dei ministri approderanno misure a sostegno delle famiglie e delle fasce deboli contro i rincari. Intanto, si lavora sulle norme da inserire in uno dei prossimi provvedimenti sull'energia per traghettare circa la metà delle famiglie italiane nel mercato libero dell'elettricità. Un passaggio prorogato da anni dai vari governi ma resosi ora necessario perché legato agli obiettivi del Pnrr. Ma che andrà calmierato per evitare un impatto eccessivo sulle fasce deboli.

«Bonus benzina da 80 euro al mese, ma non per tutti»: l'idea del governo

Lombardia, il caro prezzi mette in fuga anche i docenti