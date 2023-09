Badanti e colf introvabili, e costano 80 euro in più al mese. Salato il conto delle babysitter: «Introdurre la deduzione totale»

Cara badante quanto mi costi, i rincari sulle famiglie arrivano ovunque anche su baby-sitter e colf. E i conti si impennano. A rilevarlo è il Report Family (Net) Work presentato ieri alla Camera da Assindatcolf e dalla Fondazione studi Consulenti del lavoro: tra gennaio e luglio scorsi, infatti, il costo per una badante addetta al servizio di cura per anziani, è aumentato di circa 80 euro al mese facendo salire la spesa media per la cura degli anziani da 1.146 a 1.224 euro al mese.

