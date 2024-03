Leader mondiali sempre più anziani: l'età media oltre i 70 anni. Da Biden a Byia, il futuro dei giovani in mano alla vecchia scuola

Largo ai giova...ehm, anziani. Il 2024 si è presentato a noi come un l'anno del voto: dopo l'elezione di Javier Milei in Argentina, si attende soprattutto il voto in Usa e in Russia. Mentre a Mosca sembra ormai certa la vittoria di Vladimir Putin, negli Stati Uniti il ballottaggio tra Donald Trump e Joe Biden è sempre più forte. Ma c'è un dato che impressiona più di tutti e riguarda proprio la leadership mondiale: l'età media dei politici dei Paesi mondiali supera i 70 anni.

Qualche esempio? L'attuale presidente a stelle e strisce ha 81 anni mentre il suo prossimo avversario Trump, che nelle ultime ore ha sostenuto che «Hitler ha fatto anche delle cose buone», ne ha 77. Il record di anzianità è di Paul Biya, 91 anni, presidente del Camerun dal lontano 1982. Lo chiamano «il leader fantasma» che dopo più di quattro decadi correrà ancora per un mandato nel 2025.



