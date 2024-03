Biden e le scarpe anticaduta: perché le indossa, di che modello si tratta e qual è il nuovo soprannome del presidente Usa

di Redazione web

L'attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden è sulla bocca di mezzo mondo: dalla stampa, ai siti d'informazione e soprattutto sui social. Il motivo è ben presto spiegato: lo «zio» d'America è stato fotografato con ai piedi delle scarpe particolari, un paio di sneaker «ad alta stabilità». Ma a cosa servono? Sono progettate per impedire a chi le indossa di cadere. Non è la prima volta che il presidente Usa viene visto con indosso tali modelli di scarpe. Nell'ultimo mese sono è stato fotografato più volte tanto che gli è valso il nuovo soprannome di «Air Joe».

Il modello di scarpe

Si tratta di un paio di scarpe nere, dalla pianta molto larga, ideate per offrire massimo supporto a chi le indossa w comfort. Il loro nome è Hoka Transport, hanno un costo che oscilla tra i 150 e i 200 dollari americani (circa tra i 140 e i 185 euro).

Secondo l’azienda infatti, le Transport hanno numerosi vantaggi, tra i quali il comfort e la sensazione di «camminare nell’aria», come riporta la stampa americana: ed è proprio da qui che nasce «Air Joe» un soprannome in onore di Michael Jordan

La diagnosi

Joe Biden è stato ripreso in diverse cadute rovinose durante il suo mandato, e solo di recente si è saputo che tali inciampi hanno portato alla diagnosi di una neuropatia sensoriale periferica, patologia che causa danni ai nervi del piede. Il Comitato Nazionale Repubblicano (RNC) non si è lasciato sfuggire l’occasione di prendere in giro il presidente, sottolineando come i servizi segreti «posizionino un agente in fondo alle scale, piegato come una sedia, quando Biden sbarca dall’aereo».

