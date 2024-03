Trump, i soprannomi che ha dato ai suoi avversari politici (e non solo): da «Sleepy Joe» a «Rocket Man»

Donald Trump è al centro di mille polemiche per aver pronunciato queste parole: «Se perdo per gli Stati Uniti sarà un bagno di sangue». L'ex presidente Usa è famoso per i suoi toni non sempre diplomatici. Ma il tycoon ha anche un'altra «dote»: riesce ad inventare dei soprannomi per i suoi avversari politici davvero sopra le righe. Per la sua corsa verso la Casa Bianca ne inventerà altri? Troppo presto per dirlo dato che la sua fantasia non ha limiti.