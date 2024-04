Sparatoria durante la festa di quartiere, almeno due morti e 14 feriti. La polizia: «Inviateci i vostri video»

di Redazione web

Due persone sono state uccise e almeno altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria a Memphis, Tennessee, sabato sera. Secondo il dipartimento di polizia locale, tre dei feriti sono stati portati in ospedale in condizioni critiche e altri 11 sono arrivati ​​negli ospedali con veicoli privati. Non sono al momento disponibili informazioni sulle loro condizioni. La sparatoria è avvenuta durante una festa alla quale stavano partecipando circa 300 persone.

I video

La polizia ritiene che almeno due persone abbiano aperto il fuoco durante l'evento, ha detto il capo della polizia di Memphis, CJ Davis. Non è chiaro cosa abbia portato alla violenza e le indagini restano in corso. Preziosi i video girati dai presenti in cui sono stati immortalati gli attimi di terrore: i filmati sono ora al vaglio della polizia per identificare i responsabili.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Aprile 2024, 07:28

