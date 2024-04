Philadelphia, sparatoria nella folla alla festa di fine Ramadan: colpite numerose persone. Esclusa pista terroristica

di Redazione Web

Sparatoria nella folla a Philadelphia, in occasione dei festeggiamenti per la fine del Ramadan. Lo riporta la Cnn, riferendo che la polizia è intervenuta per rispondere. Al momento si segnalano 5 feriti. La polizia ha fatto numerosi arresti e recuperato almeno 4 armi da fuoco sulla scena della sparatoria a Philadelphia. Almeno un agente ha sparato.

Sparatoria a Philadelphia: cosa è successo

Le forze dell'ordine al momento escludono per la sparatoria a Philadelphia l'ipotesi di un atto terroristico o di un attentato legato alla fine del Ramadan e propendono per l'eventualità di un'attività di criminalità comune.Lo scenario sarebbe confermato da una prima ricostruzione dell'accaduto, secondo cui due gruppi di persone distinti avrebbero cominciato a spararsi, causando il fuggi fuggi generale della folla e l'intervento della polizia, che era già sul posto per garantire la sicurezza di migliaia di fedeli radunatisi in una vicina moschea per la fine del Ramadan.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 21:53

