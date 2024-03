Donald Trump choc: «Se perdo sarà un bagno di sangue. I migranti? Sono animali». Biden replica: «Incita la violenza»

Si avvicinano le elezioni neglie i nomi che si contenderanno il posto per la Casa Bianca sembrano ormai certi. Da una parte c'è «zio», dall'altra il tycoon. Nelle ultime ore le sue parole hanno suscitato grosso clamore. «Se perdo per gli Stati Uniti sarà un bagno di sangue». L'ex presidente Usa, in carica dal 2016 al 2020, non ha usato giri di parole per mettere in guardia gli americani sulle conseguenze di una sua mancata elezione.Frase che Trump ha pronunciato sul palco dell'Ohio in un lungo e cupo discorso in cui ha definito il 5 novembre, il giorno del voto per le presidenziali, la data più importante della storia americana, uno spartiacque che segnerà il futuro degli Stati Uniti.