Trump sfrutta l'eclissi per la campagna elettorale: «L'evento più importante della storia umana si svolgerà nel 2024»

Donald Trump non ha perso l'occasione dell'eclissi per sfruttarla a scopi elettorali: sul suo social Truth, così come su Instagram, ha pubblicato un video in cui si vede una folla attendere l'evento finchè il sole non è oscurato dal profilo del tycoon. «L'evento più importante della storia umana si svolgerà nel 2024», è l'avviso, sulle note della musica di Strauss usata per 2001: Odissea nello spazio, il film di Stanley Kubrick. Poi la promessa: «Salveremo l'America e la faremo di nuovo grande».

L'idea già usata nel 2017

Un'idea non nuova. Trump l'aveva già sfruttata con un video su Twitter nel 2017 dopo la precedente eclissi, mostrando una sequenza in cui il suo volto avanzava progressivamente su quello del suo predecessore Barack Obama, fino a sovrapporsi e a coprirlo del tutto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA