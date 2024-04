Eclissi solare, la diretta in streaming. Migliaia di volontari Nasa al lavoro, turisti da tutto il mondo per guardarla

di Morgana Sgariglia

Tutto pronto per l'eclissi totale di Sole. L'evento sarà visibile solo dal Nord e Centro America, dal Canada al Messico, ma in Italia si potrà ammirare in diverse dirette streaming a partire dalle 19, ore italiane. L'Istituto Nazionale di Astrofisica trasmetterà il fenomeno sui social Facebook e YouTube e il Virtual Telescope Project propone una diretta sul suo sito con astrofotografi americani.

Il fenomeno si verifica quando la Luna si allinea perfettamente alla Terra e al Sole tra piano equatoriale terrestre e piano dell'eclittica. Il satellite, in fase di novilunio e vicino a uno dei due nodi orbitali, blocca la totalità dei raggi solari oscurando totalmente la stella madre del sistema solare. Esiste anche l'eclissi parziale che ne ferma solo una parte. La durata dell'eclissi totale solare non supera mai i sette minuti e mezzo circa.

L'eclissi rende più visibili pianeti e comete

Si tratta dell'eclissi solare più lunga tra quelle a cui hanno assistito gli Stati Uniti dal 1806. La lunghezza dell'eclissi determina una prolungata oscurità che potrebbe rendere visibili pianeti come Venere e Giove o la cometa 12P/Pons-Brooks, che il prossimo 21 aprile raggiungerà il punto più vicino al Sole. Il fatto che l'eclissi avvenga nel periodo di massima attività solare significa che la corona solare apparirà 5-6 volte più grande del diametro della stessa stella e assomiglierà a un girasole. L'ultima volta che un'eclissi solare totale visibile dal Nord America è coincisa con la massima attività solare è stata il 26 febbraio 1979.

La corona solare oggetto di studio

Il team di scienza predittiva della Nasa ha sviluppato un modello computazionale che produce previsioni aggiornate sulla forma della corona solare quasi in tempo reale, grazie ai dati relativi al campo magnetico della superficie solare (fotosfera) raccolti dal telescopio spaziale Solar Dynamics Observatory. Il modello, elaborato dal supercomputer Pleiades, sarà confrontato con le immagini dell'eclissi scattate oggi per verificare le dinamiche conosciute finora che muovono il gas elettricamente carico della corona, detto “plasma”.

La conoscenza di questa parte dell'atmosfera solare è importante perché dà origine al vento e alle tempeste solari che possono influire sulla Terra, determinando fenomeni come le aurore boreali o le interferenze con il normale funzionamento di satelliti, Gps, comunicazioni radio e reti elettriche.

I volontari della Nasa al lavoro

L'evento serve a confermare o smentire le attuali teorie sul comportamento dell'atmosfera solare, responsabile delle tempeste solari che possono investire la Terra.

Le persone devono compilare un rapporto su ciò che osserveranno e anche effettuare registrazioni audio dell'ambiente circostante. Gli scienziati sono interessati nello specifico a studiare la reazione di grilli ed altri insetti notturni, per vedere se inizieranno a provocare suoni nel momento in cui la luna si allineerà con il sole oscurandolo.

Turisti da tutto il mondo

E' febbre da eclissi negli Stati Uniti. Mentre spopolano le teorie cospirazioniste che la legano al terremoto di New York e alla necessità di "pentirsi" dell'America, sono milioni le persone in viaggio per inseguire l'atteso fenomeno cercando di cogliere un'occasione unica. L'eclissi totale sarà osservabile dal Texas al Vermont. Nelle località sparse lungo quella che è prevista essere la rotta del sole oscurato si registra il tutto esaurito, con alcune strutture completamente prenotate già dal 2017, quando si verificò l'ultima eclissi.

I prezzi degli alberghi sono più che triplicati arrivando anche a oltre 900 dollari per un motel, il Super 8, che solitamente costa 95 dollari a notte. L'impatto sull'economia americana è stimato in almeno 6 miliardi di dollari. A Buffalo, nello Stato di New York, è atteso il pienone con un milione di turisti dell'eclissi. Bandera, la cittadina del Texas conosciuta come la "capitale mondiale dei cowboy", è già invasa dai turisti dell'eclissi. I residenti non si lamentano, anche se il traffico è divenuto impossibile. "Lunedì mi muoverò a cavallo", assicura una delle abitanti ai microfoni di Cnn.

Nella Detroit capitale dell'auto, dove l'eclissi si preannuncia piena, sono stati organizzati eventi sul lungo fiume, il punto di osservazione privilegiato. Per seguire lo spettacolo solare la compagnia aerea Delta ha organizzato un apposito volo aereo che parte da San Antonio, in Texas, e arriva in Michigan seguendo la traiettoria delineata dagli scienziati. Molti hanno scelto di celebrare occasioni speciali nel giorno dell'eclissi: centinaia di coppie di sposeranno in due matrimoni di massa, uno in Arizona e uno in Illinois.

Quando ci sarà la prossima in Italia

L'Italia dovrà aspettare fino al 2 agosto 2027 per ammirare direttamente un simile spettacolo. L'evento sarà visibile a largo di Lampedusa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA