Studenti pro Palestina occupano la Sapienza, tensioni con la polizia: «Ci hanno malmenati ma resistiamo»

Tensioni tra studenti e forze dell'ordine durante l'occupazione del rettorato dell'Università La Sapienza di Roma. I momenti di tensione si sarebbero verificati quando un gruppo di dimostranti ha tentato di entrare nel rettorato dove è in corso un'assemblea dei collettivi di sinistra che ieri sera avevano occupato l'edificio.

I collettivi universitari della Sapienza sono stati bloccati dalla polizia mentre tentano di entrare nel rettorato, occupato da alcuni studenti da lunedì. In programma il Senato accademico a cui i ragazzi chiedevano di partecipare chiedendo un incontro con la rettrice Antonella Polimeni. Gli studenti di Cambiare Rotta chiedono lo stop alle collaborazioni con Israele dell'ateneo e a ogni contatto con l'industria bellica.

Gli studenti: noi malmenati

«Gravissimo alla Sapienza, la polizia vuole impedire agli studenti di entrare nel Rettorato occupato per l'assemblea studentesca contro la complicità della Sapienza con Israele e spintona e malmena gli studenti. Di nuovo. Questo è il clima di repressione nel paese contro chi alza la voce contro i crimini di Israele.

Ministra Bernini condanna le proteste

«Totale sostegno ai rettori Polimeni e Delfino. L'occupazione del rettorato de La Sapienza e l'aggressione al rettore dell'università di Genova sono azioni squalificanti che vanno ben oltre la libera manifestazione del pensiero o la protesta pacifica. Le Università non sono zone franche dove si possono mettere in atto intimidazioni o compiere reati. La violenza che alcuni collettivi stanno imponendo all'intera comunità accademica è intollerabile e vede come principali vittime proprio gli studenti. Condanno fermamente quanto sta accadendo e ringrazio le forze dell'ordine per il loro sostegno». Così il ministro dell'Università Bernini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 14:22

