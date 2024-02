​Pisa, cariche sugli studenti durante la manifestazione a favore della Palestina: 5 feriti. Il corteo diventa un caso

A fine giornata il bilancio è di cinque studenti feriti alla testa e alle braccia, tra cui due minorenni, e una ragazza col naso fratturato. Ma soprattutto, una scia di polemiche che non sembrano destinate a spegnersi in fretta, con le opposizioni che chiamano in causa il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi («venga a riferire in Parlamento») e il Dipartimento di pubblica sicurezza del Viminale che annuncia «verifiche» sull’accaduto.

È un caso la manifestazione pro-Palestina di ieri a Pisa, dove le forze dell’ordine hanno fermato un corteo non autorizzato di studenti e membri dei centri sociali che stava tentando di sfondare il cordone di sicurezza della polizia per entrare in piazza dei Cavalieri, dove hanno sede alcuni dei palazzi storici della città tra cui la sede dell’Università Normale. Una traiettoria che le forze dell’ordine erano determinate a interrompere, per evitare che i manifestanti raggiungessero obiettivi sensibili come la sinagoga, il cimitero ebraico o la Torre pendente, possibili bersagli di azioni dimostrative contro Israele. Ed è così che si è arrivati allo scontro fisico con gli agenti in tenuta antisommossa.