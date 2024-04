Liberazione, sale l'allerta sicurezza per i cortei: oggi tavolo tecnico in Questura Capitale blindata per il 25 aprile







di Mario Antoni Festa della Liberazione sorvegliata speciale. Manifestazioni, deposizione di corone e iniziative contro le guerre sotto il faro delle forze di polizia che vigileranno sulla sicurezza e sulla prevenzione di dimostrazioni estreme e di atti terroristici. Centinaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri schierati intorno agli obiettivi dove si svolgeranno gli eventi in programma e vicino ai musei romani, dove l'ingresso sarà gratuito. Gli investigatori della Digos, del reparto informativo dei carabinieri e l'intelligenze già dai giorni scorsi hanno messo in campo le loro forze per le attività di prevenzione: tenuti sotto costante controllo i siti internet e i gruppi social dove potrebbero venire organizzate manifestazioni parallele non preannunciate e autorizzate. La prefettura di Roma, ha stabilito che nel corso nel tavolo tecnico che si terrà questa mattina in questura verranno distribuiti, dall'ufficio di gabinetto, i contingenti schierati per l'ordine pubblico. Il primo appuntamento di domani mattina è stato organizzato dall' Anpi provinciale alle 8,30 con l'omaggio ai Martiri delle Fosse Ardeatine per poi proseguire con il corteo che partirà alle 10 dall’Ardeatino e raggiungerà Porta San Paolo in ricordo della ribellione dei romani contro i nazifascisti. Sul palco salirà anche Roberto Salis, il padre di Ilaria, detenuta in Ungheria perché accusata di aver aggredito alcuni neo nazisti durante una manifestazione. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 06:30

