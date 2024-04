La principessa Martha Louise di Norvegia sposa lo sciamano delle star e si scaglia contro la stampa: «Su di noi solo falsità»

di redazione web

La principessa Märtha Louise, 50 anni, figlia primogenita del re Harald di Norvegia, e il suo fidanzato americano Durek Verrett, 47 anni guru spirituale delle star di Hollywood tra cui Gwyneth Paltrow, Chris Pine e Rosario Dawson, si sposeranno il prossimo 31 agosto a Geiranger. Il loro amore è stato ostacolato fin da subito, tanto che la principessa ha dovuto rinunciare ai suoi titoli per non generare imbarazzo alla famliglia. La "principessa sfortunata", come è stata definita, ha però pubblicato su Instagram un post contro la stampa.

Per la principessa si tratta di seconde nozze: è stata sposata dal 2002 al 2016 con lo scrittore Ari Behn, morto suicida nel 2019 a soli 47 anni. I due hanno avuto tre figlie, Maud, Leah ed Emma. L'attuale fidanzato Durek Verrett è finito sotto l'occhio del ciclone per la medicina alternativa che propone e le sue affermazioni discutibili come ad esempio quelle in cui afferma che il cancro è una scelta, oppure la vendita per 222 dollari dello “Spirit Optimizer”, un medaglione che lo avrebbe aiutato a superare il Covid.

La principessa ha deciso di comune accordo con il futuro marito di non replicare più alla stampa, ai social, alle «cattiverie, alle menzogne, a tutte le falsità», in particolare ai servizi di un noto tabloid svedese.

Secondo il settimanale francese 'Point de vue', i toni della polemica si sono inaspriti quando il magazine 'Se og Hør' ha rivelato dettagliati sulle nozze giudicati dagli interessati 'riservati'. Attraverso Instagram Martha Louise di Norvegia ha 'denunciato' Se og Hør. «Continua a pubblicare falsità sul mio fidanzato. Non credete a quello che scrivono - ha commentato rivolgendosi ai suoi follower - Quello che sta accadendo è molto, molto triste. Un matrimonio dovrebbe essere un'occasione di assoluta gioia non soltanto per tutti coloro che partecipano alla celebrazione, ma soprattutto per noi».

