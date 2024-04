William si commuove per Kate dopo il gesto ricevuto: «Mi prendo cura di lei». Cosa è succeso durante l'evento di beneficenza

di Cristina Siciliano

Il principe William è tornato a lavoro giovedì 18 aprile ed ha partecipato ad una giornata dei volontari alla charity Surplus to supper, ente di beneficenza che si trova nel Surrey si occupa di distribuire cibo a chi ne ha più bisogno. Una giornata ricca di emozioni per il principe William, la prima di tante dopo il video-annuncio della malattia della moglie Kate Middleton. Ora che le acque sembrano essersi calmate, William ha la serenità giusta per vivere a pieno i suoi incarichi in presenza. Infatti l'erede al trono si è mostrato durante l'evento sorridente ma si è anche emozionato quando ha parlato della moglie e del papà Carlo.

La commozione di William

Rachel Candappa, una delle volontarie, ha consegnato a William due biglietti di pronta guarigione, uno per la principessa del Galles e l'altro per il re Carlo. L'erede al trono ha prontamente ringraziato la donna, in maniera delicata, proprio come solo lui sa fare. «La ringrazio lei è molto gentile». Rachel ha poi chiesto al principe William di prendersi cura della moglie Kate. «Certo, lo farò», ha risposto commosso William.





«Inizio cauto»

Jennie Bond, ex corrispondente reale ha raccontato a The Mirror che il principe William ha deciso di tornare a lavoro il giorno dopo al ritorno a suola dei suoi figli George, Charlotte e Louis, dopo la pausa pasquale. «Una cosa sensata - ha sottolineato l'esperta -.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 21:22

