William, prima uscita dopo il tumore di Kate e il segreto svelato del principino Louis: «Si diverte più di tutti»

Qualche giorno fa, il principe William ha partecipato al suo primo evento pubblico dopo l'annuncio del tumore di Kate e dopo il periodo di riposo trascorso insieme a lei e ai bambini nel Norfolk.

Il futuro re d'Inghilterra è stato ospite dell'organizzazione benefica Surplus to Supper nel Surrey che si occupa di distribuire cibo ai meno abbienti. Dopo avere cucinato, scaricato cassette di verdura e stretto la mano ai volontari che lavorano nell'associazione, il principe William è stato portato ai campi sportivi della struttura e, proprio in quel frangente, ha rivelato qual è l'hobby preferito di suo figlio più piccolo: il principino Louis.

L'hobby del principino Louis

L'associazione benefica Surplus to Supper collabora anche con il Sunbury Cricket Club e, stando a quanto si legge sulla rivista Hello!, proprio mentre William ammirava i campi sportivi, ha detto: «Louis ama il cricket, è quello che si diverte più di tutti». Per i sudditi inglesi, il fatto che il più piccolo dei reali sia appassionato di sport non è affatto una sorpresa, dato che, tutti i reali crescono a pane e rugby, polo o appunto cricket. In un'intervista che risale al 2022, la principessa Kate aveva dichiarato che George e Louis amavano il rugby e il figlio più piccolo, in particolar modo, era incontenibile in campo. «Sarà un problema tenerlo fermo quando invecchierà», aveva aggiunto Kate.

Gli auguri per Kate

Il principe William, durante la sua visita, ha incontrato anche diversi sudditi e tutti si sarebbero sincerati delle condizioni di salute di Kate Middleton.

