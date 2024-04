Trump "Sleepy Don" si addormenta in tribunale, i testimoni: «Testa abbassata, con il mento sul petto»

di Morgana Sgariglia

Troppe preoccupazioni e impegni affliggono Donald Trump, che ieri si è addormentato in tribunale durante il processo a porte chiuse “Hush Money” (“Soldi per il silenzio”), in cui è accusato di aver pagato, alla vigilia delle elezioni 2016 che lo elessero presidente, la pornostar Stormy Daniels per nascondere la loro relazione di dieci anni prima. Il tycoon ha molto sul piatto di cui occuparsi: un quartetto di processi penali e una campagna presidenziale in corso di svolgimento. Per sua stessa ammissione, dorme solo quattro o cinque ore a notte. Così, c'è chi dice di avergli visto calare la palpebra durante l'udienza: molti giornalisti lo avrebbero visto addormentarsi in aula.

Cosa è successo

«Trump sembra dormire» ha riportato ieri sul suo live blog la corrispondente del New York Times, Maggie Haberman, «la sua testa continua ad abbassarsi e la sua bocca si allenta».

Gli altri giornalisti che si sono accorti dell'evidente sonno del candidato presidente sono Jack Queen di Reuters, Erik Uebelacker di Courthouse News, e Stewart Bishop di Law360, che riporta: «Giuro che Trump si sta appisolando al tavolo della difesa». Pare che il mento abbia colpito il petto e poi la sua testa si sia rialzata di nuovo, e il sonno l'abbia colpito due volte. Purtroppo, non è possibile verificare ciò che hanno visto perché le telecamere non sono ammesse in aula.

Il nuovo soprannome “Sleepy Don”

I sostenitori di Trump hanno salutato il suo momento di debolezza come indice di virilità: «Solo i veri uomini si addormentano durante i processi del silenzio!» I suoi detrattori, invece, hanno ghignato perché "Sleepy Joe" (Joe sonnolento) è uno dei soprannomi poco calzanti affibbiato dal magnate all'attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Ora sembra esserglisi ritorto contro e sui social sono comparsi subito gli hashtag "Sleepy Don".

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA