Trump cerca soldi per le elezioni e vende di tutto: dalle scarpe dorate (2,5 milioni di dollari), all'acqua di colonia e il profumo

di Redazione web

Per la corsa verso la Casa Bianca servono le scarpe giuste. Prima Joe Biden con le sue sneakers da equlibrista podista ed ora Donald Trump con le sue calzature gold. Le Never Surrender costano 399 dollari ma ora il tycoon ha alzato il prezzo. Colpa dei debiti o della mancanza di fondi per la sua campagnia elettorale? Vale la seconda opzione.



A febbraio, l’ex inquilino della Casa Bianca ha lanciato la sua linea di scarpe da ginnastica dorate alla Sneaker Con, dove era stato accolto dai numerosi fischi da parte della folla. Le Never Surrender erano state originariamente vendute a 399 dollari, ma dopo l’esaurimento delle prime scorte, altre paia sono apparse online con uno sconto significativo: in alcuni casi, le sneakers del tycoon avevano perso il 75% del loro valore iniziale.

La linea trumpiana

Sembrerebbe proprio che il tycoon stia vendendo alcuni modelli di scarpe per l’astronomica cifra di 2,5 milioni. I sostenitori che raccoglieranno per la sua campagna elettorale tale somma, infatti, riceveranno un paio di sneakers personalizzate. Ah, senza dimenticare cheTrump ha messo in vendita anche il proprio profumo, il «Victory47» e l’acqua di colonia, alla «modica» cifra di 99 dollari.

I vantaggi VIP

Naturalmente, i donatori che raggiungono il minimo per entrare nella cerchia del «Trump Victory Trust» otterranno molto di più.

I livelli più bassi di donazione includono il pacchetto «Ultra MAGA», con 834.600 dollari destinati al Comitato Trump 47, un’impresa di raccolta fondi congiunta, che consente all’ex presidente e ai suoi alleati esterni di raccogliere denaro e di destinarlo alla tesoreria della sua campagna, al comitato d’azione politica Save America, che ha sostenuto molte delle sue spese legali, al RNC e a una serie di comitati di partito statali.



L’adesione al «Team Trump 24», invece, parte da 250mila dollari; quella per il «Team America First» richiede 100mila dollari di donazioni; il «Club 47» ha un prezzo di 50mila dollari mentre il «MAGA 24 costa ben 24.000 dollari. Ogni status prevede alcuni vantaggi, ma le scarpe alte sono un’esclusiva degli appartenenti al «Victory Trust».

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA