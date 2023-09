Patente sospesa e multe fino a 2.600 euro per chi usa il cellulare alla guida. Stretta sugli autovelox, le novità punto per punto

Patente sospesa e multe fino a 2.600 euro per chi usa il cellulare alla guida, sanzioni raddoppiate per chi occupa i posti riservati ai disabili: ecco tutte le novità al Codice della strada approvate dal Cdm. Con un inasprimento delle sanzioni anche per quanto riguarda i punti della patente: saranno decurtati 8 punti, 10 per i recidivi. Le nuove norme sulla sicurezza stradale propongono per l'uso dei cellulari alla guida l'inasprimento della sanzione pecuniaria, che passa dalla fascia 165-660 euro a 422-1.697 euro, con sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi fin dalla prima violazione. Lo fa sapere il Mit. In caso di recidiva nel biennio, oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi, già prevista dal codice vigente, si prevede il pagamento di una somma da 644 a 2.588 euro, oltre ad una decurtazione dei punti dalla patente: 8 nell'ipotesi di prima violazione e 10 punti alla seconda.

Ma il pacchetto di nuove norme voluto dal ministro Matteo Salvini iprevede anche la linea dura per i recidivi che non rispettano le regole e, soprattutto, una stretta sugli “autovelox selvaggi”. Particolarmente significativa, infatti, anche l'iniziativa legata agli autovelox, dati gli ultimi fatti avvenuti nel padovano: su due apparecchi lungo la Statale 307 del Santo, infatti, pende un'inchiesta del sostituto procuratore Roberti.