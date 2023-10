Luciana Littizzetto: «Programma da sola? La Rai me lo ha chiesto. Prima ci sentivamo un peso, adesso siamo liberi»

Luciana Littizzetto sta per sbarcare su Nove, domenica 15 ottobre, sempre insieme a Fabio Fazio e Filippa Lagerback con "Che tempo che fa". La conduttrice si è aperta in una lunga chiacchierata dove ha raccontato il suo rapporto con i figli adottivi, con Fabio Fazio e quello con le critiche che ha rivelato di leggere, ma non troppo.

Andiamo a scoprire cosa ha detto Luciana a Vanity Fair.

Fabio Fazio: «Simona Ventura al tavolo di Che tempo che fa». L'annuncio del grande ritorno

Fabio Fazio, audio social ai fan di Che Tempo che fa: «Stiamo tornando sul 9, mi raccomando non facciamo il contrario»