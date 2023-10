Fedez salva un pappagallino in centro a Milano: «Di solito salviamo piccioni, questo mancava». L'Enpa applaude

di Redazione web

Fedez ha salvato un pappagallino in difficoltà in centro a Milano e lo ha affidato alle cure di Enpa Milano. Lo sottolinea sui social la stessa Enpa la quale ricorda che «non è la prima volta che Fedez si rivolge ai nostri volontari per salvare un animale».

L'ente commenta

«Ogni piccola vita ha valore!», commenta l'Ente nazionale protezione animali mentre suI social circola il video, che sembra girato allo stesso Federico Lucia, in cui i suoi amici catturano il pappagallo e chiamano l'Enpa per affidarglielo.

Il salvataggio

Le operazioni di salvataggio sono state condivise attraverso le storie Instagram di Fedez, che ha filmato i tentativi dell'amica e dei passanti di bloccare il pappagallo. «Ele prendilo, ma è di qualcuno?», domanda il cantante mentre il volatile sfugge alla presa della ragazza, «signora c'è un pappagallo, sa di chi è?», chiede poi a una donna di passaggio.

Nel frattempo, si è creata una coda lungo la via con in testa un taxi. Gli automobilisti avanzano qualche protesta, ma poi si accorgono di quello che stava accadendo e hanno deciso di attendere. In aiuto di Fedez e dell'amica arriva anche un ragazzo, pure lui però evitato dal volatile.

Alla fine, il gruppo è riuscito a prenderlo usando un lenzuolo, proprio pochi secondi prima che il piccolo pappagallo potesse infilarsi sotto le auto in sosta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 18:22

