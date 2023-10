Tale e Quale, Maria Teresa Ruta dovrà interpretare Elettra Lamborghini: Ginevra è rimasta di sasso. Cosa è successo

di Redazione web

Tale e Quale Show è uno dei programmi di punta di Rai 1 e, ogni venerdì sera, tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori. Una delle concorrenti di questa edizione è Ginevra Lamborghini che, di settimana in settimana, interpreta star mondiali o artisti italiani. L'ex gieffina non è una delle migliori in gara, ma i fan del programma apprezzano molto i suoi sforzi, anche se, Cristiano Malgioglio le dà sempre contro. Durante l'ultima puntata dello show, quando hanno nominato Elettra Lamborghini, lei è rimasta di sasso. Ma andiamo con ordine.

Nell'ultima puntata di Tale e Quale Show, Ginevra Lamborghini ha interpretato Miley Cyrus e si è esibita sulle note del brano di successo, "Flowers". La concorrente ha ricevuto i complimenti di Loretta Goggi che le ha detto: «Sei stata proprio brava, complimenti, poi ti muovi molto bene. Sei elegante e per niente volgare nei movimenti», mentre, Cristiano Malgioglio ha avuto da ridire sulla sua esibizione: «Senti, sei anni luce lontana dalla vera Miley Cyrus». Il cantante proprio non riesce a farsi andare a genio Ginevra e, nella scorsa puntata di Tale e Quale, le aveva detto: «Ti affidano personaggi troppo difficili vocalmente, perché non imiti tua sorella Elettra la prossima volta?». In quel frangente, l'ex gieffina nei panni di Dua Lipa, si era limitata a sorridere in modo freddo: il rapporto tra lei e la sorella, infatti, non è dei migliori, ma forse il giudice non lo sapeva. Ieri, quando la cantante è stata nominata di nuovo, Ginevra non ha battuto ciglio.

Al termine di ogni puntata di Tale e Quale Show, ai concorrenti viene comunicato il personaggio che dovranno interpretare la settimana successiva. Quando Carlo Conti ha detto a Maria Teresa Ruta che sarà Elettra Lamborghini, Ginevra non ha battuto ciglio, si è limitata solamente a sorridere senza aggiungere nulla.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 12:34

