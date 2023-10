Elettra Lamborghini e il nuovo caschetto (super cool) da fantina: «Non lo voglio più togliere»

di Redazione web

Elettra Lamborghini non ha mai nascosto la sua grande passione per gli animali in generale ma soprattutto per i suoi amati cavalli che sono con lei da quando era bambina. La cantante, spesso, posta storie insieme agli amici a quattro zampe che si diverte a montare e a far galoppare. Ovviamente, è necessario un abbigliamento consono, da vera fantina, ecco perché, qualche volta, è il caso di andare a fare un po' di shopping e comprarsi tutti gli accessori del caso, così come ha mostrato Elettra ai suoi fan nelle ultime storie Instagram.

La storia Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini si è innamorata del suo nuovo caschetto da fantina: un pezzo più unico che raro e, secondo alcuni follower, anche un po' tamarro. Sicuramente, non passa inosservato ma è proprio il genere di accessorio che piace alla cantante che ama brillantini e fantasie animalier. Nelle sue ultime storie Instagram, Elettra si lascia riprendere mentre sceglie il nuovo copricapo insieme ad alcuni esperti del settore.

Elettra Lamborghini e il trattamento estetico

Elettra Lamborghini, dopo avere acquistato il suo nuovo caschetto si è sottoposta a un trattamento estetico per le macchie della pelle e ai suoi follower ha spiegato: «Sono ossessionata dalle lentiggini o dalle macchie del sole, anche se metto sempre la crema solare, proprio non mi piacciono, quindi, sto provando un nuovo trattamento per toglierle».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 19:22

