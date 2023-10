Elettra Lamborghini e la colazione a base di «bibitone»: di cosa si tratta? Il dettaglio notato dai fan

di Redazione web

Elettra Lamborghini ha dichiarato che sta cercando di seguire uno stile di vita più bilanciato possibile. Grazie a un preciso regime alimentare e a tanta attività fisica, la cantante è riuscita a perdere peso in modo sano e ad essere in forma per i concerti della scorsa estate. Nonostante il suo tour estivo sia terminato, Elettra ha mantenuto le buone abitudini come, infatti, si evince dall'ultima storia che ha pubblicato su Instagram

La storia Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini utilizza molto il proprio profilo Instagram e non è raro che posti anche da appena sveglia. La cantante ha mostrato ai suoi fan il suo "buongiorno": sopra al piano della cucina si può vedere un bibitone verde e alcune pillole. Se è vero che la «bevanda verde» potrebbe essere una centrifuga alla frutta, che tanto piacciono a Elettra, i suoi fan si sono proccupati per quelle pillole. La cantante non ha mai dichiarato di assumere medicinali e, quindi, potrebbero semplicemente essere degli integratori per rinforzare il fisico.

