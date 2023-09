Elettra Lamborghini in clinica detox? L'avviso ai fan: «Se dovessi essere meno attiva sui social è perché sono lì»

di Redazione web

Elettra Lamborghini ama tenere aggiornati i suoi affezionati follower su ciò che fa e su come trascorre il tempo. La cantante ha, da pochi giorni, terminato il suo tour estivo intitolato "Elettraton" che ha riscosso moltissimo successo e che ha registrato il tutto esaurito nelle varie città d'Italia che ha toccato. Elettra aveva annunciato ai suoi fan che, al termine dei concerti, si sarebbe presa qualche giorno di pausa insieme al marito Afrojack: i due si sarebbero recati in un centro detox. Ecco, quindi, "l'annuncio" della cantante su Instagram.

Elettra Lamborghini, il post sexy scatena gli hater: «Scendi dal piedistallo»

Elettra Lamborghini, rivelazione choc: «Se non rispondo ai messaggi è perché le mie braccia hanno un problema»

La storia Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è sempre molto attiva sui propri profili social e soprattutto su Instagram dove, ogni giorno, posta numerose storie e foto. Proprio per questo motivo, si è sentita in dovere di avvisare i suoi fan del motivo per cui, nei prossimi giorni, potrebbe essere meno presente. La cantante ha scritto: «Ciao amici, non so se vi ricordate che l'anno scorso, per il nostro anniversario di matrimonio, siamo venuti in questa clinica detox in Svizzera... anche quest'anno siamo qui. Se dovessi essere meno attiva è perché mi sto riposando sia di testa, sia fisicamente. Che pace... ne avevo bisogno», aggiungendo alcune emoticon con i cuoricini.

Effettivamente, la cantante, durante l'estate, ha più volte ribadito il fatto di essere stanca e di avere speso moltissime energie durante il tour.

Elettra e l'amore dei fan

Nonostante, alcune volte, Elettra Lamborghini sia presa di mira dagli hater che la criticano per il suo atteggiamento «da diva» o per il suo fisico, moltissimi fan la adorano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA