Elettra Lamborghini stecca al concerto: «Tranquilli, tutto sotto controllo». Cosa è accaduto

Una serie di video condivisi sui canali social da Elettra Lamborghini in occasione di uno dei suoi concerti stanno suscitando un vivace dibattito in rete, anche perché la cantante ed ereditiera si è spinta ad esprimere il proprio punto di vista riguardo a una nota fuori tonalità durante la sua performance.

Anzi, a dir la verità, riguardo a una vera e propria stecca.

Elettra Lamborghini, sfogo social: «Smettetela di dire str*** sul mio dimagrimento»

Elettra Lamborghini, seno in primo piano nella foto 'underboob': «Ho un cuore grande». Fan impazziti

Elettra Lamborghini, la stecca al concerto

Stando a quanto ha rivelato, pare proprio che dietro a quella non del tutto insolita imprecisione si celano ragioni e situazioni che fino a quel momento ci erano sconosciute. Il mistero che avvolge l'evento suscita inevitabilmente la curiosità di molti. Per questo motivo, ci apprestiamo a esplorare insieme cosa possa essere accaduto in quella circostanza. O, almeno, a capire la versione di Elettra.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE: – Elettra Lamborghini troppo magra? Ecco quanti chili ha perso

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA