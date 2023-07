Elettra Lamborghini scatenata, pulisce il giardino ma si riduce così. Poi la (non) bestemmia: «Sono credente»

di Redazione web

Elettra Lamborghini e il suo animo "contadino" sono emersi nelle ultime stories di Instagram. L'influencer e cantante ha mostrato un lato di sè molto comico e anche molto genuino che la contraddistingue e l'ha «sconvolta», come lei stessa si è definita sui social. Un piccolo inconveniente linguistico però, ha creato un dubbio, ma lei ha smentito subito così.

Elettra Lamborghini e il suo animo contadino

«Raga comunque qualche giorno fa ho passato una giornata libera incredibile, ma indovinate a far che?! - ha scritto la cantante su Instagram -.

Spiegando la sua impresa di pulizia ha allegato le foto del disastro che le è rimasto addosso e ha concluso: «È stato bellissimo e poi mi sono lavata col cannello in giardino esattamente come facevo da piccola niente, io dentro sono una contadina è ne vado fiera, Zio Cann!».

La delucidazione sulla (non) bestemmia

Proprio l'ultima affermazione, però, ha creato un attimo di preoccupazione: «Ma stai bestemmiando?» è il dubbio che si è creato tra i fan, immediatamente chiarito dalla stessa Elettra Lamborghini. «Raga comunque giusto per essere chiari, è ZIO, io odio le bestemmie e non lo farei mai. Ma ogni tanto mi viene il dubbio che si capisca diversamente per il mio accento - ha spiegato la cantante -. Le bestemmie sono nella lista delle cose che odio e per una credente come me: figuratevi!! Giusto per essere chiari non si sa mai».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 21:04

