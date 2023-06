Elettra Lamborghini, ‘Elettraton’ al ritmo di reggaeton: «I social? Tutti fanno la predica e poi sono i peggiori»

Annunciato nel giorno del suo compleanno, ‘Elettraton’ è il secondo album di Elettra Lamborghini per Island Records / Universal Music Italia. Un disco che, accompagnato dal singolo ‘Mani in alto’, è un inno all’estate e all’ottimismo, un distillato dell’attitudine solare e ironica che Elettra sa sprigionare anche sul palco.

Elettra Lamborghini: «Guadagno più dei medici che salvano le vite, mi sento in colpa per questo»

Elettra Lamborghini pentita dei tatuaggi: «Sembro un put***one, vorrei strapparmi una chiappa»

Elettra Lamborghini, ‘Elettraton’ e il reggaeton

Volitiva e sicura di sé ma con l’animo di una bambina che sa – e che vuole – divertirsi, la Lamborghini ci proietta nel suo universo a suon di reggaeton.

«Sono stati tre anni di lavoro in cui mi sono impegnata per migliorare me stessa e le mie canzoni. Spero, quindi, che si possa percepire questo cambiamento in positivo di qualità. Mi sono messa sotto con i pezzi e, alla fine, mi sono ritrovata con un sacco di bani che volevo fare uscire ma con il Covid non era il momento giusto. Ora finalmente posso farmi perdonare, ho detto: ‘quest’estate voglio dedicarmi ai miei fan e alla mia musica’. Ed eccoci qua».

Immagini da Ufficio Stampa

LEGGI ANCHE: -- Italia Loves Romagna: a Campovolo un grande concerto solidale, il cast

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA