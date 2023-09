Elettra Lamborghini, rivelazione choc: «Se non rispondo ai messaggi è perché le mie braccia hanno un problema»

di Redazione web

Elettra Lamborghini ama tenersi in contatto con i suoi follower e raccontare loro cosa le succede prima degli spettacoli ma anche quando si rilassa a casa. Proprio nelle ultime storie che ha pubblicato su Instagram, la cantante ha spiegato ai suoi ammiratori di avere un problema alle braccia e, per questo motivo, negli ultimi giorni non è stata molto attiva sui social o non è riuscita a rispondere a tutti i messaggi. Elettra è molto seguita su Instagram: il suo profilo conta quasi 7 milioni e mezzo di fan.

La storia Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha spiegato ai suoi follower, tramite una storia Instagram, di avere un problemino alle braccia. La cantante, mostrando l'avambraccio ha scritto: «Amici, buongiorno, ho la tendinite a entrambe le braccia, ecco perché non rispondo al cellulare (cosa che già, normalmente, non faccio). Volevo dirvi che è per questo che sto limitando l'uso del telefono».

Inoltre, nella storia successiva, Elettra ha espresso un pensiero profondo riguardante la gratitudine da praticare ogni giorno: «Ieri, ho trascorso una giornata un po' strana: mi sentivo stanca e amareggiata perché continuo a leggere cose che non mi piacciono sul mio conto, io sono una persona molto sensibile.

Il tour di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, inoltre, sta per concludere il suo tour estivo che terminerà proprio domenica 10 settembre a Sassari in Sardegna. L'estate della cantante è stata piena di impegni musicali: con il suo Elettraton Tour ha toccato moltissime città italiane e non.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 15:42

