Elettra Lamborghini e il nuovo post provocatorio su Instagram. I dubbi dei fan sul lato B

Elettra Lamborghini, oltre ad essere molto amata come artista, è anche molto seguita sui propri canali social, soprattutto Instagram. Sulla piattaforma web per eccellenza conta, infatti, quasi sette milioni e mezzo di follower che, ogni qualvolta pubblichi qualche contenuto, sono sempre pronti a sostenerla. La cantante ha postato due foto che la ritraggono in spiaggia con un costume sexy intero e nella didascalia ha lanciato una frecciatina. Ciò che, però, ha attirato l'attenzione dei suoi fan è stato (ancora una volta) il suo lato B.

Il post Instagram di Elettra Lamborghini

Costume nero intero con dettagli di pizzo che creano un effetto vedo-non vedo molto sexy, treccine lilla e make up leggero e impeccabile. Si presenta così, Elettra Lamborghini nell'ultimo post pubblicato su Instagram, la quale didascalia recita: «Le api non sprecano il proprio tempo a spiegare alle mosche che il miele è meglio della m***». Ovviamente, la frase è una frecciatina che però, i fan non sono proprio riusciti a capire a chi fosse rivolta. Ciò che, invece, li ha scatenati nei commenti, è stato ancora una volta lo stesso quesito: «Ma il tuo lato B è vero?». Alla domanda, Elettra ha più volte risposto dicendo che non si è mai ritoccata il sedere ma che si è solo rimessa in forma e per essere così tonica pratica tanta palestra.

I dubbi dei fan

Eppure i fan non riescono proprio a convincersi del fatto che il lato B di Elettra Lamborghini non nasconda qualche "ritocchino".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 20:27

