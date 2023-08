Elettra Lamborghini: «Sono svenuta dopo lo show», il crollo in camerino

di Redazione web

Elettra Lamborghini sta vivendo un'estate sicuramente diversa da tutte quelle vissute prima. Infatti, in questi mesi estivi, la cantante si è esibita in varie città italiane e non nel suo tour Elettraton che ha registrato il tutto esaurito. L'artista, prima e dopo ogni spettacolo, è solita postare numerose storie su Instagram per mostrare ai suoi fan il dietro alle quinte e così, ha fatto anche nelle scorse ore al termine dello show che si è tenuto a Mazara del Vallo, Trapani. Qualcosa, però, è andato storto.

La storia Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, nelle proprie storie Instagram, ha più volte ribadito come sia complicato esibirsi con le alte temperature: il caldo, infatti, rende tutto più difficile e faticoso e, proprio per questo motivo, una volta che lo spettacolo finisce, lei e i ballerini sono distrutti.

Ieri, la cantante si è esibita in Sicilia dove i termometri, anche la sera, rasentano i quaranta gradi e, alla fine della sua energica esibizione, ha pubblicato una storia in cui un addetto ai lavori l'aiuta a sollevare le gambe. Elettra, come al solito, sorride ma scrive: «È finita così, sono svenuta dal caldo appena terminato lo show, faceva davvero tanto tanto caldo».

Il successo di Elettra Lamborghini

In questo periodo, Elettra Lamborghini sta riscuotendo davvero molto successo: le date del suo tour (che terminerà il 10 settembre a Sassari, Sardegna) segnano il tutto esaurito e, inoltre, le sue canzoni vengono spesso trasmesse in radio. Proprio alcuni giorni fa, la cantante, con un video sexy, ha annunciato che il suo brano "Mani in Alto" è diventato Disco D'Oro.

