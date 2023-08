Elettra Lamborghini, il ringraziamento sexy ai fan: «Non è un messaggio subliminale»

di Redazione web

Elettra Lamborghini è nel pieno del suo tour estivo "Elettraton" con il quale sta calcando vari palchi italiani ma non solo, infatti, ad esempio, si è esibita anche in Grecia. La cantante di "Pistolero" è un'amante delle provocazioni social e anche per ringraziare i suoi fan di tutto l'affetto che le dimostrano ha utilizzato un video sexy. Elettra terminerà il suo tour estivo il 10 settembre a Sassari in Sardegna.

Elettra Lamborghini e il "colpo della strega": «Sono tutta bloccata»

Elettra Lamborghini e il nuovo post provocatorio su Instagram. I dubbi dei fan sul lato B

Il video Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, oltre a essere molto amata per le sue canzoni che diventano sempre tormentoni estivi, è anche tanto seguita per il suo modo di essere. La cantante, ad esempio, non teme di esprimersi in certi termini sui social: è molto schietta e diretta e se deve rispondere a qualche critica oppure offesa lo fa senza problemi. Quindi, proprio per questo suo carattere, ha voluto ringraziare i suoi fan per il supporto e comunicare loro che uno dei suoi brani è diventato Disco D'Oro, si tratta di Mani in Alto.

La cantante nel video twerka indossando un vestitino con la scritta Elettraton e scrive: «Non è un messaggio subliminale ma ascoltate Elettraton! E comunque Mani in Alto è Disco D'Oro, grazie a tutti!», aggiungendo un po' di cuori rossi.

Elettra Lamborghini e i social

Elettra Lamborghini è molto attiva sui propri profili social che utilizza per rimanere in contatto con i suoi follower ma anche per rispondere a tutto le critiche degli hater. Ultimamente, infatti, è stata attaccata per il suo dimagrimento e per i presunti interventi estetici al lato B. La cantante, però, ha sempre fatto presente che ha perso qualche chilo solo perché si è allenata duramente ed ha seguito una dieta sana. Per quanto riguarda, la chirurgia estetica, Elettra ha sempre negato di essersi ritoccata il lato B.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA