Elettra Lamborghini, lamentela contro Milano: «Ma di chi è stata questa idea di me***?»

Elettra Lamborghini, quando si esprime sui social, è sempre molto schietta e i suoi fan sanno benissimo che non ha peli sulla lingua. Ecco perché nessuno si è troppo sorpreso quando la cantante ha dato "contro" alla città di Milano per avere organizzato male la viabilità in una delle zone più centrali, ovvero, Corso Buenos Aires. Elettra si è lasciata andare a lungo sfogo sul proprio profilo Instagram.

Elettra Lamborghini, che è da poco tornata in Italia dopo diversi viaggi all'estero insieme al marito AfroJack, sul proprio profilo Instagram si è lamentata della viabilità a Milano. La cantante ha scritto: «Ma di chi è stata questa idea di me*** di togliere una corsia e lasciarne una in Buenos Aires? Ma tutto a posto? Dove siamo? Nel Medioevo che devono passare le carrozze? Zio pony dai, ti pare che ci metti 80 minuti ad attraversare la via con code da pazzi, motorini folli che quasi si schiantano per sorpassare a destra...

I social di Elettra Lamborghini, in particolare, Instagram, raccontano solamente la verità. La cantante, infatti, posta scene di "vita vera" con i suoi cavalli, mentre li striglia, ci gioca o li fa saltare e, inoltre, come nel caso dell'ultima storia, non ha paura di esprimere il proprio pensiero quando si tratta di criticare qualcosa o qualcuno.

