Grande Fratello, Vittorio Menozzi e il suo dolore: «Non provo nulla, non so cosa vuol dire amare»

Dopo settimane di attesa è agiunto anche per Vittorio Menozzi il momento di raccontarsi. Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello il modello, parlando con Alfonso Signorini ha raccontato il suo disagio, i problemi con il fratello e la voglia di imparare ad amare.

La confessione

«Sto facendo i conti con i miei limiti, che sono quelli di non saper stare in mezzo a così tante persone». Vittorio Menozzi si confessa durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 30 ottobre. Faccio molta fatica a fidarmi delle persone e quindi ad aprirmi.

Alfonso Signorini lo invita a scavare più in fondo «I miei primi anni sono stati molto dolci dedicati alla musica, poi c'è stata un'età in cui ho dedicato tutto allo sport e allo studio. Ho visto mia madre lasciare la musica per fare qualcosa di più pratico, quindi sono cresciuto in questo divario. Negli ultimi tre anni sono entrato nel mondo della moda e ho riscoperto queste emozioni. Mio padre mi ha dato abbastanza libertà d'azione con l'imposizione della consapevolezza "Fai qualcosa e falla bene". Negli sport la testa è quello che fa la differenza, oggi ho incanalato questa ambizione e questo agonismo in qualcosa che ancora non ha forma. Vivere senza imporsi, non sbilanciarsi fa più male che sbilanciarsi e cadere».

Poi il momento più toccante «So cosa vuol dire voler bene ma non amare con quella passione tanto da mettere qualcosa davanti a me stesso. Forse più che amarsi abbastanza è non sentirsi di valore. Non prendo posizione, non faccio sentire la mia voce. Il vero problema è che non sento niente dentro di me. Io e mio fratello siamo molto distaccati, in venti anni non ci siamo mai amati e non capisco perché, mi sento come se non avessi mai iniziato a vivere».

