Grande Fratello, diretta giovedì 2 novembre: Ciro vuole abbandonare? Primi attriti con Mughini

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Una serata piena di sorprese per gli inquilini della Casa in vista della diretta di giovedì 2 novembre, che seguiremo come sempre su Leggo.it. Prosegue il soggiorno di Giampiero Mughini nel loft di Cinecittà che negli ultimi giorni ha avuto degli attriti con alcuni dei coinquilini.

Anticipazioni

Una puntata piena di sorprese quella di questa sera per gli inquilini della Casa del Grande Fratello: Ciro, che sembra essere intenzionato a vole abbandonare il gioco riceverà la visita della fidanzata Federica con cui condivide la vita da ben 12 anni.

La liason tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sembrava essersi conclusa ma il ragazzo non si capacita di essere stato scaricato ed è tornato alla carica. A smuoverlo anche un moto di gelosia nei confronti di Massimiliano Varrese che da acerrimo nemico della Luzzi è diventato sorprendentemente il suo più grande complice.

Prosegue il soggiorno di Giampiero nel loft di Cinecittà che negli ultimi giorni ha avuto degli attriti con alcuni dei coinquilini. Al televoto sono finiti Alex, Beatrice, Fiordaliso e Giselda. Questa sera scopriremo il preferito del pubblico, mentre il meno votato finirà in nomination diretta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 18:22

