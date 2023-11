Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Garibaldi verso il riavvicinamento? L'attrice blocca tutto: «Mai stati a letto insieme»

Se Garibaldi dice di sentire le farfalle nello stomaco quando vede Beatrice (ma non diceva lo stesso di Samira?), la Luzzi sembra più che decisa a chiudere tutto. La coppia, interrogata da Alfonso Signorini, durante la diretta del Grande Fratello di giovedì 2 novembre, sul proprio futuro hanno parlato in modo estremamente onesto.

La confessione

La puntata del 2 novembre del Grande Fratello si è occupata come sempre della ex coppia Beatrice Luzzi e di Giuseppe Garibaldi.

«Con te rido e scherzo - dice Signorini a Garibaldi - hai il dono raro di non prendersi sul serio, ma stasera vorrei scoprire un Garibaldi inedito. Cosa provi per Beatrice? Il passato lo conosciamo». «Mi manca - risponde Giuseppe - ogni volta che la vedo ho le farfalle nello stomaco, io ci tengo tantissimo a lei ed è tra tre giorni che mi sto avvicinando, ho detto che lascio tutto al fato, se deve succederà sarà naturale».

Anche Beatrice sembra ammorbidirsi: «C’è una grande complicità e non è detto che debba sparire. Me la vivo.Questo non significa che rimetto il cuore in mano. Assolutamente non posso. Nonostante le sue buone intenzioni, non credo lui possa gestire una cosa del genere, non qui, non adesso». Tutto finito? Forse no.

