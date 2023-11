Grande Fratello, tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti (ri)scoppia l'amore. Gaffe di Alfonso Singorini: «Il filler alle labbra resiste?»

Dopo lo scontro con Angelica, Greta Rossetti può finalmente ritrovare il suo Mirko Brunetti. L'incontro tra i due, durante la diretta del Grande Fratello di lunedì 6 novembre, parte male ma si conclude con un bel lieto fine, "rovinato" solo da Alfonso Signorini. Ecco cosa è successo.

L'amore trionfa

Nuovo incontro tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti durante la puntata di lunedì sera del Grande Fratello. Anche questa volta i due si ritrovano fuori dalla porta rossa e non si abbracciano, sono l'uno di fronte all'altra e le prime parole di Mirko sono tutte in difesa per Angelica «Ho visto una brutta scena, non mi sono piaciute le parole dette da Greta, la parola gatta morta è brutta e chiedo scusa io ad Angelica».

Greta è delusa dalle parole di Mirko prova a piangere (ma non si vedono lacrime) «Mirko mi conosce ho visto gesti che sono nostri e questo non l'ho detto ad Angelica». «Non pensi di aver esagerato? - sottolinea Mirko - Speravo venissi qui a dare risposte a me».

«Secondo te io da fuori vedo che fai il nostro gesto con lei, ma come mi devo sentire? Io sto così perchè è quello che ho visto stasera.

«Quello che mi aspettavo - li interrompe Alfonso Signorini - è che l'istinto vi portasse ad abbracciarvi, se è mancata questa spontaneità, forse ci sono problemi più grandi. Se davvero le vuoi bene corri ad abbracciarla e lei lo fa con te. Non c'erano freez è inutile Mirko che ti arrampichi sugli specchi».

«Io voglio ricucire con lei e basta - sottolinea Brunetti - non penso a Perla o a nessun'altra». Signorini insiste sul fatto che continuano a non abbracciarsi. Abbracci e baci finalmente tanto che il conduttore è costretto a fermarli «Basta! Greta il filler alle labbra resiste?».

