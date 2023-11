In questi ultimi giorni Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si sono riavvicinati, è scattato anche un bacio. Per alcuni concorrenti del Grande Fratello però dietro questo riavvicinamente c'è tutta una strategia in funzione del gioco. Con l'ex bidello particolarmente galvanizzato dagli applausi del pubblico.

Grande Fratello, Letizia smaschera Massimiliano: «Ha detto che si annoiava e voleva litigare». Cesara Buonamici: «Te la canti e te la suoni»

Grande Fratello: Signorini "smonta" Garibaldi «Ad applaudirti solo i tuoi parenti»

Il Grande Fratello cambia giorno: quando andrà in onda, addio al doppio appuntamento

Signorini smonta Garibaldi

Per gli inquilini della casa del Grande Fratello il riavvicinamento di Garibaldi e Beatrice è frutto solo di una grande strategia.

«Per me ricevere applausi e aerei è una cosa grandissima non penso sia sbagliato» si giustifica Garibaldi, ma a smontarlo ci pensa Signorini «Se senti il boato nello studio è perchè c'erano i tuoi parenti. Erano tua mamma, tuo zio ... non montarti la testa».

A gettare benzina sul fuoco anche Rebecca Staffelli che dallo studio dice di aver ricevuto delle segnalazioni sull'aereo che ha sorvolato la casa dedicato a B&G «Mi hanno detto che l'aereo era per Beatrice e Grecia non Bea e Garibaldi».

«Da parte mia non cambia nulla, sono contento lo stesso» prova a ironizzare Giuseppe, ma un po' di delusione c'è.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 23:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA