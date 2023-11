Il Grande Fratello cambia giorno: quando andrà in onda, le novità sul doppio appuntamento

Cambiamenti in vista per il Grande Fratello. Come avvenuto lo scorso anno il reality condotto da Canale 5, secondo quanto risulta a Leggo, subirà degli spostamenti già a partire dalla prossima settimana. Questo perchè sono in arrivo i nuovi programmi. Ma andiamo con ordine.

Grande Fratello, diretta 9 novembre: Massimiliano contro tutti. Sorprese per Fiordaliso e Vittorio. Questa sera nuovo eliminato

X Factor, terzo live: serata dedicata alla musica di "protesta". Ospiti Colapesce Dimartino

Il GF si sposta

Dalla prossima settimana il Grande Fratello andrà in onda di mercoledì e non più il giovedì. Secondo quanto risulta a Leggo da fonti interne Mediaset, i prossimi appuntamenti sicuramente confermati saranno quelli di lunedì 13 e

mercoledì 15 novembre.

Questo perchè il giovedì arriva "Io Canto Generation" che dovrebbe andare in onda giovedì 16 novembre. A partire da fine novembre poi non ci sarà più il doppio appuntamento e il Grande Fratello andrà in onda solo il mercoledì, poichè lunedì 27 novembre dovrebbe partire Zelig.

Venerdì 10 novembre verranno definiti i palinsesti e quindi si avrà un quadro più chiaro, chissà se questi cambiamenti disorienteranno lo spettatore o se invece gioveranno agli ascolti che proprio adesso iniziavano a risalire.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA