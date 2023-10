Carmen Russo, stoccata a Pamela Prati: «Arrivata dopo di me. Alain Delon? Mi corteggiava»

di Redazione web

La rivalità tra Carmen Russo e Pamela Prati è stata resa nota soprattutto dopo la partecipazione di entrambe le stelle del Bagaglino al Grande Fratello Vip. Pamela e Carmen avevano avuto un'accesa discussione in studio a causa di incomprensioni durante le prove di un balletto da fare durante la puntata. «Le dive non si svegliano presto Carmen!», aveva detto Pamela che avrebbe voluto fare le prove in studio dopo le 15, mentre la bionda l'avrebbe chiamata al telefono alle 11 di mattina, svegliandola.

Grande affronto che Pamela non le ha mai perdonato, ma Carmen non ha perso l'occasione di lanciarle una frecciatina durante la sua ultima intervista dova ha voluto raccontare nuovamente di essere stata corteggiata da Alain Delon.

Carmen Russo, la frecciatina a Pamela Prati

Durante l'intervista al Corriere della Sera, Carmen Russo ha raccontato alcun iepisodi salienti della sua carriera, tra cui anche l'esordio al Drive in con il suo bikini leopardato minuscolo, al Bagaglino dove racconta: «Sono stata la prima showgirl maggiorata. Pamela Prati e le altre sono venute dopo».

Una bella frecciatina alla sua collega che aveva ritenuto troppo "diva" per i suoi gusti.

