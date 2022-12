Carmen Russo, caduta al matrimonio di Francesca Cipriani: il video virale

Carmen Russo è caduta... per la terza volta in pubblico: prima a Bella Mà da Pierluigi Diaco poi al Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini e ora in Chiesa durante il matrimonio di Francesca Cipriani.

La showgirl italiana ha dato spettacolo ancora una volta strappando un sorriso agli utenti del web, che hanno reso virale il momento in cui Carmen Russo ha perso l'equilibrio e per poco non è caduta addosso alla sposa.

Francesca Cipriani si è sposata, Alfonso Signorini è il testimone ma non si presenta: sostituito da Giucas Casella

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sposi: l'annuncio delle nozze

Carmen Russo, caduta in diretta al Gf Vip e resta in mutande: il video è virale

Il video virale

Carmen Russo si trovava nella Basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina lo scorso sabato e come tutti gli altri invitati stava riprendendo il momento commovente in cui Francesca, al braccio di suo papà, stava attraversando la navata della chiesa, quando ad un certo punto è caduta da ferma, probabilmente perché ha perso l'equilibrio.

Solo per pochi secondi l'ex concorrente del Grande Fratello Vip non è finita addosso alla sposa durante il suo ingresso. Infatti, grazie all'aiuto del marito e della figlia è riuscita ad alzarsi liberando il passaggio e permettendo così a Francesca di raggiungere il suo Alessando all'altare.

Carmen Russo che cade pure durante il matrimonio della Cipriani mi sento male💀

pic.twitter.com/MFQJtaY1N0 — 𝙢🎄vs uni (@itsmc17) December 5, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Dicembre 2022, 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA